Псевдомінування влаштовують для поширення паніки, - Монастирський

"Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують!".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що неправдиві повідомленні про замінування пов'язані з активізацією гібридної війни проти України.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Останнім часом значно збільшилася кількість повідомлень про нібито замінування в громадських місцях. Усі вони виявились фейковими. І це безпосередньо пов’язано з активізацією гібридної війни проти України. Ми чітко розуміємо, що переважна більшість псевдоповідомлень надходять із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації", - сказав Монастирський.

Голова МВС наголосив, що такі повідомлення робляться для поширення паніки.

"Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують! Сили МВС — в повній готовності. Ми зберігаємо спокій і професійно виконуємо свою справу", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, за даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Жодне з них не підтвердилось. У спецслужбі також заявили, що за хвилею псевдомінувань стоїть Росія, щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини.