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У Сімферополі через повідомлення про мінування скасували навчання в усіх школах і двох вишах

Окупаційний голова Криму заявив, що повідомлення про замінування "ідуть з-за кордону". 

У Сімферополі через повідомлення про мінування скасували навчання в усіх школах і двох вишах
Фото: krymr.com

Вранці 21 січня в окупованому Росією Сімферополі скасували заняття в усіх школах через повідомлення про мінування. Учнів евакуювали.

Пізніше з цієї причини евакуювали студентів двох вузів: Кримського університету культури, мистецтв і туризму та Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського. Через аналогічні повідомлення було евакуйовано учнів Політехнічного коледжу в Керчі, повідомляє Крим.Реалії.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що повідомлення про замінування навчальних закладів "ідуть з-за кордону". 

"Вороги не сплять. Щойно розмовляв із начальником управління Федеральної служби безпеки у Республіці Крим та Севастополі… Можу сказати одне: повідомлення йдуть з-за кордону. Це закордонні провокатори", – стверджує Аксьонов.

Раніше сьогодні правоохоронні органи отримали анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл міста Києва.  Поліція почала перевіряти приміщення на наявність вибухівки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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