У Сімферополі через повідомлення про мінування скасували навчання в усіх школах і двох вишах

Окупаційний голова Криму заявив, що повідомлення про замінування "ідуть з-за кордону".

Вранці 21 січня в окупованому Росією Сімферополі скасували заняття в усіх школах через повідомлення про мінування. Учнів евакуювали.

Пізніше з цієї причини евакуювали студентів двох вузів: Кримського університету культури, мистецтв і туризму та Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського. Через аналогічні повідомлення було евакуйовано учнів Політехнічного коледжу в Керчі, повідомляє Крим.Реалії.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що повідомлення про замінування навчальних закладів "ідуть з-за кордону".

"Вороги не сплять. Щойно розмовляв із начальником управління Федеральної служби безпеки у Республіці Крим та Севастополі… Можу сказати одне: повідомлення йдуть з-за кордону. Це закордонні провокатори", – стверджує Аксьонов.

Раніше сьогодні правоохоронні органи отримали анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл міста Києва. Поліція почала перевіряти приміщення на наявність вибухівки.