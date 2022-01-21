У Сімферополі через повідомлення про мінування скасували навчання в усіх школах і двох вишах

Вранці 21 січня в окупованому Росією Сімферополі скасували заняття в усіх школах через повідомлення про мінування. Учнів евакуювали.
Пізніше з цієї причини евакуювали студентів двох вузів: Кримського університету культури, мистецтв і туризму та Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського. Через аналогічні повідомлення було евакуйовано учнів Політехнічного коледжу в Керчі, повідомляє Крим.Реалії.
Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що повідомлення про замінування навчальних закладів "ідуть з-за кордону".
"Вороги не сплять. Щойно розмовляв із начальником управління Федеральної служби безпеки у Республіці Крим та Севастополі… Можу сказати одне: повідомлення йдуть з-за кордону. Це закордонні провокатори", – стверджує Аксьонов.
Раніше сьогодні правоохоронні органи отримали анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл міста Києва. Поліція почала перевіряти приміщення на наявність вибухівки.