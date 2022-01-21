Такі заходи допомагають бійцям удосконалювати професійні навики та дозволяють відпрацювати спільні дії з іншими екстреними службами.

У Київській області на території аеропорту "Антонов" правоохоронці тренувались запобігати диверсіям і терактам на об'єктах критичної інфраструктури. Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

Сьогодні у Гостомелі на території аеропорту "Антонов" пройшли тактико-спеціальні навчання із залученням спецпризначенців КОРД, полку поліції особливого призначення, кінологічної та вибухотехнічної служб поліції Київщини спільно з Службою безпеки України і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що такі заходи допомагають бійцям удосконалювати професійні навики та дозволяють відпрацювати спільні дії з іншими екстреними службами, а також налагодити взаємодію в умовах надзвичайних ситуацій.

"Метою тактико-спеціальних навчань є перевірка дієвості міжвідомчої взаємодії при проведенні ООС, вдосконалення підготовки сил та засобів, що залучаються до антитерористичних заходів на об’єкті з масовим перебуванням людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, такі заходи націлені на удосконалення керівним складом алгоритмів прийняття рішень, управління підпорядкованими силами та засобами, організації взаємодії та обміну інформацією, злагоджених дій груп бойового порядку.

Також учасники навчань мали змогу практично відпрацювати сценарії розвитку подій терористичного характеру, перевірити дієвість розроблених документів із застосування сил та засобів, що залучаються до проведення АТО. Під час тренувань використовувались холості набої і пристрої для імітації вибухів.

"Такі заходи є важливими задля попередження диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня у військових частинах Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України відбулися тактико-стройові заняття та комплексне тренування з бойової готовності.