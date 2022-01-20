Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня

День вшанування захисників Донецького аеропорту відзначатимуть 20 січня.

Про це йдеться у спільному наказі Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України.

Щороку протягом січня будуть проводити низку урочистих і пам’ятних заходів, присвячених пам’яті “кіборгів”.

Це, зокрема, заходи у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.

Також у військових частинах ЗС України, вищих військових навчальних закладах, бібліотеках проводитимуть тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, перегляд та обговорення документальних фільмів та кінохронік.

Нагадаємо, з 2018 року за ініціативою самих військових День пам'яті захисників Донецького аеропорту вшановувався у різних містах України 16 січня.

Оборону летовища українські воїни тримали 242 дні: з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року склала 109 осіб.