Міноборони: чисельність тероборони України сягатиме 130 тисяч бійців

Міністерство оборони заявило, що постійна чисельність Сил територіальної оборони (ТрО) становитиме 10 тисяч осіб, але за штатом особливого періоду підрозділи можуть нараховувати понад 130 тисяч.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Сили ТрО будуть складатися з 25 бригад (по одній на кожен вільний від окупації регіон України), які об'єднуватимуть 150 батальйонів (по одному на район).

"Розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи. На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз", – розказав міністр Олексій Резніков.

Кістяк батальйонів становитимуть військовослужбовці Збройних сил, які будуть командувати, навчати та займатися злагодженням цивільних осіб, які захочуть укласти контракт про службу в резерві ТрО. За рахунок цих резервістів кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб.

"Формування резерву ТрО по штатах особливого періоду – це другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань або у разі виникнення визначених ситуацій", – розказав Резніков.

Перед укладанням контракту на службу в резерві ТрО потрібно буде пройти медогляд, а особам старшим 40 років – військово-лікарську комісію.

"Доступ до зброї повинні отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого дому та інтереси України. Не раджу навіть намагатися вступати до лав ТрО тим, хто має якісь інші цілі", – наголосив міністр.

На останньому, третьому етапі розгортання системи ТрО можуть створюватися добровольчі формування територіальних громад.

"Рішення про створення ДФТГ за поданням командувача Сил ТрО прийматиме головнокомандувач ЗСУ. Підкреслюю – це буде третій етап. Учасники цих формувань з власною мисливською зброєю за потреби можуть залучатися до патрулювання, охорони об’єктів. Мусимо жорстко витримати цю логіку: спочатку ядро, каркас з військовослужбовців – потім набір резерву ТрО з укладанням контрактів – тільки після цього може йтися про добровольчі формування, потребу і кількість яких визначатиме командування Сил ТрО. Вони діятимуть за єдиним задумом. Це зробить систему ефективною і керованою", – сказав Резніков.

Станом на 17 січня 2022 року, розгортання ТрО знаходиться на початковому етапі. Визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні, а у прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу.

Міністерство заявило, що темпи розгортання військового компоненту ТрО будуть пришвидшуватися.