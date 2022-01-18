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НАТО надасть Росії письмові пропозиції щодо безпеки, – Столтенберг

Документ покаже готовність Альянсу до продовження переговорів.

НАТО надасть Росії письмові пропозиції щодо безпеки, – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс незабаром направить Росії письмові пропозиції щодо гарантій безпеки. Документ покаже готовність блоку до продовження переговорів по суті проблеми.

Про це Столтенберг заявив під час дискусії "Новий світовий (без) порядок", передає РБК-Україна.

"Ми (НАТО – ред.) скоро направимо Росії наші пропозиції в письмовому вигляді. Вони знають про це", – сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що пропозиції НАТО підтвердять готовність до продовження переговорів по суті проблем з безпекою. За його словами, обговорення з Росією буде зачіпати військову активність, розміщення ракет і низку інших питань.

При цьому Столтенберг вважає, що наразі рано говорити про те, чи вдасться НАТО домовитися з Росією щодо так званих "гарантій безпеки".

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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