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Яценюк назвав обвинувачення Порошенка в держзраді "абсурдом"

Експрем’єр упевнений, що скоро усе стане на свої місця. 

Яценюк назвав обвинувачення Порошенка в держзраді "абсурдом"
Арсений Яценюк
Фото: http://nfront.org.ua

Прем'єр-міністр України у 2014–2016 роках, лідер української партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає кримінальне провадження проти п'ятого президента України, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка "абсурдним" і з юридичного, і з політичного погляду. Про це він сказав в інтерв'ю російському каналу "Дождь", фрагмент якого було опубліковано 17 січня.

За словами Яценюка, він був упевнений, що Порошенко повернеться до України.

"Загалом ця кримінальна справа та обвинувачення Петра Порошенка в державній зраді – це абсурд і юридично, і політично. Тому думаю, що і це минеться, і це ми переживемо. [...] Ще раз повторю: політично обвинувачення Петра Порошенка у держзраді – ідіотизм. Юридично обвинувачення Петра Порошенка в держзраді – абсурд. Як це далі розвиватиметься? У нас уже є, в Україні, щеплення проти виборчого та політичного переслідування і правосуддя. Це в Україні не працює. Тому ще раз наголошу: усе стане на свої місця", – сказав Яценюк.

На запитання, чи має до цього стосунок президент України Володимир Зеленський, Яценюк відповів, що в ефірі російського каналу Зеленського він не обговорюватиме, "а в ефірі українських – із великим задоволенням". 

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