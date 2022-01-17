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Сенцов вважає помилкою переслідування Порошенка

Режисер вважає, що результати можуть бути протилежними.

Сенцов вважає помилкою переслідування Порошенка
Фото: Эскендер Ганиев

Український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов вважає великою помилкою Володимира Зеленського політичне переслідування експрезидента Петра Порошенка.

"Обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки, ні у населення, ні у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді. Зрозуміло, що Порошенка не зможуть посадити - мета знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами", - написав Сенцов у фейсбуці.

Але результат, за його словами, може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади.

"Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення", - вважає режисер.

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