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"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)

Захисник сказав, що його викликали в аеропорт. 

Адвокат Богдан Глядик, якого просили залучити як державного захисника підозрюваного в державній зраді і сприянні фінансуванню тероризму Петрові Порошенку, припустив, що Порошенка мали намір затримати ще в аеропорту.

Він у коментарі LB.ua заявив, що з проханням про залучення зверталося Державне бюро розслідувань, втім у ДБР це заперечили.

"ДБР звернулися до Центру безоплатної допомоги про надання мною безоплатної правової допомоги. Зранку о 10-40 я отримав це доручення. З Центром у мене укладено договір… Відповідно до законодавства, не пізніше 2 годин захист має надати таку допомогу… Порошенка планували затримати саме в аеропорті. Бо я отримав доручення на надання безоплатної правової допомоги особі, яка вважається затриманою. Тобто, він мав бути вже затриманим. Але щось пішло не так", – повідомив він у коментарі LB.ua.

Він додав, що його викликали саме в аеропорт, але Порошенко вже тоді поїхав і був на шляху в аеропорт. Глядик сказав, що не буде брати участь в захисті політика, оскільки є інші адвокати і безоплатний не потрібен. Він додав, що уточнював, чого по його допомогу зверталися, в уповноваженої особи: "Мені пояснили дослівно: цей пасажир... планувалося його затримання, він був у розшуку, через те ми були змушені залучити такого захисника... Викликали мене на місце затримання – це аеропорт". 

"Повідомляємо, що Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для надання її Порошенку Петру Олексійовичу у суді. Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності. Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям", – повідомили в пресслужбі ДБР. 

Слідчі ДБР, які перебували в аеропорту, коли туди прибув Порошенко, заперечували, що затримають його. Вони хотіли вручити йому повістку про виклик до суду на сьогоднішє засідання, але так і не змогли це зробити на тлі штовханини, що виникла в коридорі. 

Про спробу призначити ще одного захисника на засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу повідомив його адвокат Ігор Головань. 

"Як нам повідомили, прокуратура чинила якісь провокації для призначення безоплатної правової допомоги. Порошенко має договори з адвокатами, адвокатів цілком достатньо", – заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенкові у вугільній справі за підозрою в державній зраді і фінансуванні "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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