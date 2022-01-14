На Сумщині Служба безпеки України викрила ділків, які хотіли уникнути сплати податків від продажу агрофірми, яка володіла 6,5 тис. га землі. За висновками експертизи, від оборудки державний бюджет недоотримав 66,2 млн гривень.

Наразі для судові органи наклали арешт на майно та кошти правопорушників, інформує пресцентр СБУ.

За даними розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн гривень. Але замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн гривень зловмисники вирішили вивести ці кошти у тінь.

"Для цього вони нібито інвестували 66,2 млн гривень у спеціально створені фірми. Потім ці кошти провели через низку фірм-прокладок і нарешті «легалізували» їх через купівлю елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу", – сказано в повідомленні.

В офісах комерційних структур і за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці провели обшуки.

У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Його оголошено у розшук.

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