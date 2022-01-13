СБУ веде розслідування щодо роботи в Криму заводу компанії UBC Group і можливого постачання обладнання в ОРДЛО

Служба безпеки України проводить досудове розслідування щодо інформації про продовження роботи в Криму заводу з виробництва холодильного обладнання UBC Group та можливого постачання обладнання на окуповані території.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Цензор.нет".

"За результатами розгляду повідомляємо, слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому, у тому числі досліджуються обставини, викладені у Вашому листі", – йдеться у відповіді СБУ від 12 січня.

Фото: Цензор нет

У запиті йшлося про звернення до СБУ народного депутата від "Європейської солідарності" Ахтема Чийгоза, в якому він порушив оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію щодо Красноперекопського заводу холодильного обладнання.

У грудні минулого року Чийгоз писав, що українська фірма UBC group досі працює в Криму і експортує обладнання до тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей та в Євросоюз. Покупцями нібито є компанії AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений у Бєлгородській області.