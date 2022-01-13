​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію

Колишній заступник "міністра інформації ДНР" Володимир Пряхін, якого у лютому 2021 року знайшли і затримали в Києві, втік на окуповану територію.

Про це стало відомо 12 лютого під час засідання Шевченківського райсуду Києва, повідомила громадська організація "Медійна ініціатива за права людини".

"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - заявила у суді захисниця Пряхіна Світлана Новицька.

Жодних підтверджень цьому вона не надала.

На питання головуючого Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно. Вона також пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання - 18 березня.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про затримання Пряхіна 15 лютого 2021 року. За даними слідства, у 2014-2016 роках чоловік був заступником "міністра інформації ДНР", публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва "ДНР". Також він активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Після роботи в Донецьку йому вдалося непомітно повернутися на вільну територію України та поселитися в Києві. Тут він почав працювати політтехнологом та піарити проросійські громадсько-політичні структури.

У 2004-2006 роках Пряхін був засновником українського філіалу Інститут країн СНД, в 2004-2005 роках працював у партії "Держава", а до Революції Гідності - у Партії регіонів.

Нагадаємо, що кілька місяців з Україні втік Євген Бражников, обвинувачений у справі катівні "Ізоляція" в Донецьку.