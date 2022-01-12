Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
​Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"
​Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
​Токаєв доручив зупинити роботу компанії, яку пов’язують із дочкою Назарбаєва
​Токаєв доручив зупинити роботу компанії, яку пов’язують із дочкою Назарбаєва
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Донбасі стріляли біля Причепилівки

У лавах ЗСУ без втрат.

Окупанти на Донбасі стріляли біля Причепилівки
Фото: EPA/UPG

Від початку доби в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні, поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, вчора, 11 січня, окупанти відкривали вогонь у бік Новотошківського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті обстрілу загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також