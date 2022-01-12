Окупанти на Донбасі стріляли біля Причепилівки

У лавах ЗСУ без втрат.

Від початку доби в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні, поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, вчора, 11 січня, окупанти відкривали вогонь у бік Новотошківського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті обстрілу загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.