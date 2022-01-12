Нові підходи в школах: що обрати дитині

Останнім часом приватні та державні школи почали дивувати різноманіттям підходів до навчання. Сучасний світ має зовсім інші виклики, а отже й вимогу до викладеного матеріалу в школах, методики оцінювання та додаткові програми, які розвивають персональні якості учня.

Фото: facebook/Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Часто, батькам складно при виборі школи розібратися, що до чого, що криється за словами іноземного походження у назвах програм та що ви врешті-решт отримаєте, тому я вирішила окреслити найпопулярніші методики, які підійдуть сучасним батькам, які шукають альтернативу класичній, дещо застарілій системі освіти.

Тому перш ніж обирати школу дитині варто пропустити через фільтр критеріїв.

Критерії для вибору школи:

Емоційний комфорт дитини (апитайте у класного керівника, наскільки дружній клас);

Атмосфера. Звертати увагу на речі, які формують атмосферу – запах, кольори, "холодно-тепло".

Відкритість. Спробуйте поспілкуватися з директором – це надасть вам можливість оцінити незашореність.

Подивіться відгуки батьків та випускників в інтернеті, але ставтеся до них критично (топові школи зазвичай будуть давати топові результати ЗНО, але не кожна школа з високим результатом ЗНО є топовою)

Участь і перемоги школярів у конкурсах, олімпіадах;

Методики та програми школи розвивають не тільки інтелектуально, а ще й розвивають Soft Skills або гнучкі навички, які допомагають взаємодіяти й добре ладнати з іншими, гідно презентувати себе, бути лідером і ефективним членом команди.

Тож, що я можу порадити батькам, які вирішили обрати школи за останнім критерієм.

STEM

Системний STEM-підхід інтегровано у всі заняття, що сприяє як творчому розвитку, так і опануванню технічних дисциплін. STEM (S - science, T - technology, E - engineering, M – mathematics).

Оцінювання 5D

Багатогранна система оцінювання 5D передбачає оцінку не тільки знань, а і мотивації учнів, докладені зусилля, вміння використовувати нові знання на практиці. Щоб оцінити прогрес учня, окремо розглядається 5 складових: когнітивна, соціальна, емоційна, креативна і мотиваційна. Оцінювання включає діалог з учнями та комунікацію з батьками. Така система дає більш об’єктивну картину прогресу у навчанні кожного учня.

Проєктна діяльність

Використання набутих знань «тут і зараз» з акцентом на розвиток практичних навичок і компетенцій, спрямованих на навчання впродовж життя, проблемно-орієнтоване навчання; робота учнів над творчими, соціально-спрямованими та дослідницькими проєктами.

Problem Solving Education

Підхід, що навчає знаходити оптимальне рішення в складних ситуаціях, іншими словами, розв'язувати проблеми. Підхід впроваджено за підтримки ізраїльських спеціалістів, які успішно використовують його у викладанні.

Flexible Learning

Підхід Гнучке навчання передбачає індивідуальний підхід до роботи з учнями протягом заняття. Учень має можливість обирати завдання, але відчуває відповідальність за складність, якість виконання, і водночас має відчуття свободи, навчається без примусу.

Лідерство

Спрямована на формування лідерських якостей, що передбачає бути лідером як у колективі, так і собі. В процесі навчання діти навчаються працювати в команді, презентувати себе і свої проєкти, розвивають організаторські здібності.

Індивідуальна навчальна траєкторія

Робота за індивідуальною навчальною траєкторією сприяє максимальному розкриттю потенціалу кожного учня. Персональний підхід, індивідуальні завдання, увага та робота над власними проєктами, наставництво тьютора підвищують шкільну успішність та рівень засвоєння знань.

Startup Education

Щоб зробити вибір кар’єри свідомим, з перших класів школа готує учнів до майбутнього: знайомить з різними компаніями та професіями, вивчає бізнес-процеси та фінансову грамотність. Навчання на досвіді реального бізнесу готує учнів до розробки та втілення у життя власних startup-проєктів.

Фінансові детективи

Фінансові детективи – програма фінансової грамотності для учнів початкової школи. Програма надає базові знання з фінансової грамотності та готує учнів до навчання основам бізнесу у середній школі.

Шкільний парламент

Шкільний орган самоврядування учнів. Бути членом Учнівського парламенту дуже почесно та відповідально! Члени Учнівського парламенту беруть активну участь у шкільному житті, вивчають політику через практичний досвід.

Family Engagement

Програма взаємодії між батьками та педагогами для організації продуктивного навчання дітей та максимального розкриття потенціалу кожного учня! Передбачає налагодження ефективної комунікації між сім'єю та педагогами, постійну взаємодію і активну участь батьків у шкільному житті.

Індивідуальні програми

Багато приватних шкіл сьогодні пропонують безліч програм, які можуть індивідуально допомогти дитині, наприклад, підтягнути предмети.

Щороку, коли дитина переходить з класу в клас, батькам необхідно прослідковувати, що в дитині змінилося. Якщо ближче до старшої школи ви бачите, що дитина має математичні здібності й мріє стати фінансистом, допоможіть дитині підготуватися до наступного етапу свого життя.

Пам'ятайте, що дітям потрібна турбота та увага, тож, обираючи школу, не забувайте про це.