Регіональний сепаратизм у Росії. Початок розпаду імперії

Протягом останніх 20 років керівна група Російської Федерації здійснює процеси, створені задля відтворення Російсько-Радянської імперії, возз'єднання «російського народу», просування ідеології та принципів «Російського світу» інших країнах. Для досягнення кінцевої мети під назвою - "Російська імперія" або "Союзна держава" вожді РФ готові на будь-які дії. За правління Володимира Путіна солдати Збройних сил РФ брали участь у бойових діях на теренах України, Грузії, Сирії, Азербайджані. Крім Збройних сил РФ, у Росії діють організації добровольців, приватні військові кампанії, організації козаків, тобто парамілітарні формування, які будь-якої миті можуть у здійсненні державного перевороту партнерам Кремля у країнах пострадянського простору.

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Ці дії я називаю «Експортом сепаратизму». «Експорт сепаратизму», або «Технологія народних республік» - це комплекс політичних, інформаційних, військових дій, спрямований на знищення територіальної цілісності та поширення політичної дестабілізації на території іншої держави (Україна, Грузія). Але витрачаючи ресурс на впровадження подібних технологій вожді РФ забувають про ідентичну внутрішню проблему регіонального сепаратизму всередині самої РФ.

Регіональний сепаратизм у РФ 2015-2021. Регіональний сепаратизм завжди був однією з основних проблем, яка створювала ризики для втрати державності РФ, особливо гостро це виявилося в 90-х роках минулого століття. У 90-х роках ідей регіонального сепаратизму в Росії були «заражені» Калінінградська, Свердловська області, Сибір, Чечня і т.д., шляхом колосальних зусиль керівництву РФ важко вдалося стримати розвиток сепаратизму. Дані процеси призупинилися, коли РФ показово застосувала чинність у другій чеченській війні, після якої регіональний сепаратизм у РФ загальмувався. Але починаючи з 2015 року розпочався новий виток регіонального сепаратизму в РФ, який набув не відкритого, а латентного характеру. Причин цього було кілька:

- нерівність у соціально-економічному розвитку країни на користь столиць та великих міст РФ;

- низький рівень залученості регіонів до федерального порядку денного;

- розвиток регіональних еліт та його протистояння федеральному центру;

- Порозуміння у населення провінції почуття кинутості.

Якщо аналізувати нові типи регіонального сепаратизму в Росії, можна виділити такі:

Регіонально-політичний сепаратизм. Цей вид сепаратизму безпосередньо пов'язані з протистоянням регіональних і федеральних органів влади РФ. Регіонали намагаються звинуватити у всіх бідах федеральний центр, а натомість демонструють місцевому населенню зусилля у нормалізації соціально-економічної рівності у регіоні (введення дитячого харчування у школах, купівлю медичного обладнання у лікарні тощо). Федерали намагаються протистояти подібній політиці, але у низці регіонів РФ, до влади на місцях прийшли та зміцнилися цілі клани з місцевих еліт, які грають у самостійну політику. Наразі протистояння триває.

Етно-історичний сепаратизм. Цей вид сепаратизму стосується тих регіонів РФ, які історично протистояли Росії. Наприклад, це Казань або Кавказ, Сибір і Калінінград, з якими Росія постійно ввела боротьбу. Наприклад, у Калінінградській області діє місцева політична партія під назвою «партія Кенінсберга». Події місцевих еліт у зазначених регіонах негативно впливають на міжетнічну стабільність усередині РФ.

Скритий сепаратизм. У Росії її є такий феномен, як Козакія – це території, де існували козацькі громади. Фактично Козакія – це етнографічний район козацького проживання із ознаками державної освіти. Цей феномен псевдо-державних утворень є у Ростовській області та Кубані. Такий вид сепаратизму виявляється у наступних діях:

- у протистоянні козаків «іногороднім», внутрішньо переміщеним особам та біженцям;

- у вимозі козацьких організацій у визнанні особливої національності – козацької;

- у вимозі взяття участі козацьких організацій у державному управлінні, у місцевому самоврядуванні;

- у нав'язуванні козацьких організацій участі місцевого населення у видах козацької культури.

Для вирішення та контролю проблеми козацтва в Росії, адміністрація президента РФ створила ціле управління з питань козацтва. У 2014 році загони козацької організації «Всевелике військо донське» брала участь у захопленні влади у населених пунктах Луганської області (і близько 8 місяців здійснювала контроль та управління на захоплених територіях) саме для створення козацької автономії на захоплених територіях України. Для недопущення розвитку козачої ідеології на захоплених територіях Луганської області, ФСБ і ГРУ РФ провело в 2015 році спецоперацію з ліквідації козацьких отаманів і ватажків, тоді практично всіх усунули, а деякі отамани (отаман Косогір захоплював Червоний промінь). .Луганськ. Багато експертів і політологи РФ сходяться на думці, що федеральна і регіональна влада недооцінює прихований сепаратизм козаків в РФ.

Кримінальний сепаратизм. РФ, як та інші країни пострадянського простору 90-ті роки трясли кримінальні війни. Криміналітет на пострадянському просторі у 90-ті роки фактично підміняв функції держави. Зі зміцненням державного апарату РФ діяльність багатьох ОЗУ була припинена (Тамбовські в Санкт-Петербурзі, Уралмаш у Сибіру, «Общак» на Далекому Сході, «Слони» в Рязані, Оріхівські в Москві і т.д.), але не всі ОЗУ припинили свою діяльність. Натомість на гарантії легалізації та «державного» контролю кримінального світу в РФ своє існування зберегли – «Уралмаш» у Свердловській області, «Биківці» у Красноярському краї, «Солнцевські» у Москві. Але зараз існують факти мікроції регіональної оргзлочинності до органів місцевого самоврядування і навіть у федеральні органи влади. Регіональна оргзлочинність перебуває в очікуванні кращих часів, використовуючи наданий їй тимчасовий ресурс на поступове посилення власних позицій у політичній, економічній та транснаціональних сферах. Також оргзлочинність у регіонах намагається брати контроль над громадськими та політичними структурами федерального рівня, які здійснюють свою діяльність у регіонах (профспілки, політичні партії, громадські організації, громадські формування). Показовим фактом впливу регіонального криміналітету є заборона федеральними органами влади РФ руху під назвою АУЕ (Арештантський Уклад Єдін) яке набрало величезної популярності у молоді переважно у молоді з провінцій та депресивних регіонів РФ. Також показовим є протистояння регіональної та федеральної влади РФ у Хабаровському краї, коли було заарештовано чинного губернатора Хабаровського краю С.І. Фургал (який мав відношення до угруповання "Общак"). Місцевий криміналітет Хабаровська та регіональні еліти тривалий час підтримували численні протести в Хабаровську, які прогриміли на федеральному та міжнародному рівнях. Ще один випадок кримінального сепаратизму зафіксований у Красноярському краї, коли федеральна влада РФ оголосила війну красноярському «авторитетному підприємцю» Анатолію Бикову, який активно брав участь у політичному житті регіону, підтримував політичні партії Росії «Євразійський союз» та «Патріоти Росії» та входив до законодавчого. збори Красноярського краю. Анатолій Биков мав кримінальне минуле і в середині 1990-х і на початку 2000-х років був найвпливовішою людиною в краї. Внаслідок своєї політичної діяльності він кілька разів виставляв себе народним лідерам краю та посилав В.В. Путіну відкриті листи з проблемних питань Красноярського Краю, результатом діяльності Бикова стало його затримання ФСБ та МВС РФ 5 травня 2020 року за звинуваченням у тяжких злочинах.

Віддалено-територіальний сепаратизм. Цей вид сепаратизму пов'язані з віддаленими регіонами РФ, як Камчатка, Далекий схід. Населення цих регіонів РФ вважає території, де вони живуть «відрізаними» від великої землі. Прояв цього виду сепаратизму можна побачити під час спроби федеральної влади провести об'єднання Архангельської області та Ненецького автономного округу у 2000 роках. Проте федеральна влада неодноразово натикалася на єдиний опір регіональної влади та місцевого населення Ненецького автономного округу. Також варто зазначити, що у 2020 році Ненецький федеральний округ став єдиним суб'єктом РФ, який проголосував проти поправок до конситуції РФ.

Федеральна влада РФ, займаючись відтворенням "Російської імперії" або "Союзної держави" витрачає колосальну кількість ресурсів на просування даних проектів, проводячи агресивну зовнішню політику під виглядом регіонального сепаратизму в інших країнах, виставляючи це, як "захист братніх народів", вожді РФ забувають про внутрішні проблеми, які можуть призвести до розколу Росії швидше, ніж створення «Союзної держави».