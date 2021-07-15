Рада дозволила створювати ліцеї у малих містах

Умовою є два класи на 25 учнів на кожен рік профільної освіти.

Верховна Рада скасувала законодавчу заборону на створення ліцеїв у малих містах, яка була прописана в законі про загальну середню освіту.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом №4629-1, який у другому читанні та в цілому підтримали 334 депутати.

Законопроєкт скасовує норму, коли повноваження з утворення комунальних ліцеїв мали лише ради міст з населенням понад 50 тисяч осіб та визначає нові вимоги до започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник.

У редакції законопроєкту до другого читання прописано, що рішення про утворення ліцеїв можуть приймати всі ради, включно з селищними і сільськими. Ліцей повинен мати щонайменше два класи (один - у гірській місцевості) з наповнюваністю не менше 25 учнів у кожному з них протягом кожного року здобуття профільної середньої освіти (10-12 класи). Також вимагається створення не менше трьох профілів навчання. Ці вимоги будуть вводитися поступово в 2027-2029 роках.

За попередньою редакцією закону вимагалось створення в ліцеях чотирьох класів на паралель.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Крім того, тепер дозволяється відкривати дошкільні навчальні заклади при початкових школах і гімназіях. При цьому обов'язковим є розміщення дітей в окремій будівлі або з окремим входом, щоб потоки дітей не пересікалися.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Верховна Рада прийняла новий закон про повну загальну середню освіту.

Він передбачає три типи закладів освіти: початкова школа (1-4 класи), гімназія (5-9 класи) та ліцеї (10-12 класи).