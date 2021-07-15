Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Рада дозволила створювати ліцеї у малих містах

Умовою є два класи на 25 учнів на кожен рік профільної освіти. 

Рада дозволила створювати ліцеї у малих містах
Фото: Ірина Громоцька

Верховна Рада скасувала законодавчу заборону на створення ліцеїв у малих містах, яка була прописана в законі про загальну середню освіту.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом №4629-1, який у другому читанні та в цілому підтримали 334 депутати.

Законопроєкт скасовує норму, коли повноваження з утворення комунальних ліцеїв мали лише ради міст з населенням понад 50 тисяч осіб та визначає нові вимоги до започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник.

У редакції законопроєкту до другого читання прописано, що рішення про утворення ліцеїв можуть приймати всі ради, включно з селищними і сільськими. Ліцей повинен мати щонайменше два класи (один - у гірській місцевості) з наповнюваністю не менше 25 учнів у кожному з них протягом кожного року здобуття профільної середньої освіти (10-12 класи). Також вимагається створення не менше трьох профілів навчання. Ці вимоги будуть вводитися поступово в 2027-2029 роках.

За попередньою редакцією закону вимагалось створення в ліцеях чотирьох класів на паралель.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Крім того, тепер дозволяється відкривати дошкільні навчальні заклади при початкових школах і гімназіях. При цьому обов'язковим є розміщення дітей в окремій будівлі або з окремим входом, щоб потоки дітей не пересікалися.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Верховна Рада прийняла новий закон про повну загальну середню освіту.

Він передбачає три типи закладів освіти: початкова школа (1-4 класи), гімназія (5-9 класи) та ліцеї (10-12 класи).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також