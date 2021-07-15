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У селі на Львівщині легковий автомобіль попав під поїзд, водійка загинула

Жінка проігнорувала сигналізацію на залізничному переїзді.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Вранці в четвер на залізничному переїзді на околиці села Панчищини у Львівській області автомобіль Daewoo Nexia попав під поїзд.

На сайті поліції Львівської області повідомляється, що за кермом автомобіля знаходилася 37-річна місцева мешканка. Вона проігнорувала попереджувальні сигнали на залізничному переїзді та виїхала на колію в той час, коли там проїжджав вантажний потяг.

Тепловоз ударив автомобіль зі сторони водія. Під час зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Нагадаємо, кілька днів тому під Києвом перевернулась автівка, в якій перебували 16 пасажирів. Внаслідок аварії загинув водій та 7-річний хлопчик.

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