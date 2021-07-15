Вранці в четвер на залізничному переїзді на околиці села Панчищини у Львівській області автомобіль Daewoo Nexia попав під поїзд.
На сайті поліції Львівської області повідомляється, що за кермом автомобіля знаходилася 37-річна місцева мешканка. Вона проігнорувала попереджувальні сигнали на залізничному переїзді та виїхала на колію в той час, коли там проїжджав вантажний потяг.
Тепловоз ударив автомобіль зі сторони водія. Під час зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла.
Нагадаємо, кілька днів тому під Києвом перевернулась автівка, в якій перебували 16 пасажирів. Внаслідок аварії загинув водій та 7-річний хлопчик.