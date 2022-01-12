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Суд залишив під вартою екскоменданта підпільної донецької в'язниці "Ізоляція"

Безальтернативний арешт продовжено до 2 лютого 2022 року.

Суд залишив під вартою екскоменданта підпільної донецької в'язниці "Ізоляція"
Куліковський Денис (Палич)
Фото: facebook/Станислав Асеев

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 2 лютого голову незаконної в'язниці на окупованій території "Ізоляція" Дениса Куликовського, затриманого СБУ у листопаді 2021 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення суду.

"Клопотання старшого слідчого… ГСУ СБУ, погоджене з прокурором Офісу генпрокурора щодо продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити", - йдеться у рішенні суду від 29 грудня 2021 року, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що безальтернативний арешт продовжено до 2 лютого 2022 року.

У рішенні суду не зазначено імені підозрюваного, але, за інформацією правоохоронців, ідеться про Куликовського. Також про це свідчить характер висунутих підозр та обставини справи.

Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали Куликовського в межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу: ст.149 (торгівля людьми); ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст.260 (створення непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань); ст.438 (порушення законів та звичаїв війни).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Глава СБУ Іван Баканов також спростував інформацію про те, що Куликовський мав угоду зі слідством.

"Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот. Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

9 червня 2020 року, у шосту річницю захоплення "Ізоляції", фонд оголосив, що має намір повернутися на Донбас.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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