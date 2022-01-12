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До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО

Вироби відправлені до Ростовської області Росії.

До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
Архивное фото
Фото: susanin.udm.ru

До Росії доправлено першу партію ковбаси, виробленої на окупованих територіях Донецької області. 

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на окупаційне "міністерство агропромисловості ДНР", перша партія направлена до Ростовської області Росії.

Зазначається, що це перша поставка після набуття чинності указу президента РФ Володимира Путіна про надання "гуманітарної підтримки" населенню окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Путін підписав указ, яким, зокрема, визнаються видані в ОРДЛО сертифікати про походження товарів. Документ допускає їх нарівні з російськими до державних закупівель. 

Указом також скасовано експортні й імпортні квоти для переміщення товарів між Росією та окупованими територіями.

Міністерство закордонних справ України з цього приводу передало Росії ноту протесту. В міністерстві вважають, що путінський указ суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими угодами та домовленостям в рамках Нормандського формату, підважує зусилля Німеччини, Франції та України з мирного врегулювання.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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