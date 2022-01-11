Від початку доби російськи найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі

Від початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Нагадаємо, американське видання The New York Times раніше писало, що останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози щодо зростання вйськової присутності. Але американські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває. При цьому, йдеться у статті, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ.