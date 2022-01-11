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Від початку доби російськи найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі

У штабі запевнили, що підрозділи ООС контролюють ситуацію.

Від початку доби російськи найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Нагадаємо, американське видання The New York Times раніше писало, що останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози щодо зростання вйськової присутності. Але американські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває. При цьому, йдеться у статті, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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