НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
ГоловнаСвіт

Єрмак про можливе нове вторгнення Росії: "Більше 90% нашого населення будуть захищати країну"

Голова Офісу президента вважає, що новий напад на Україну стане вироком для всього західного світу. 

Україна готова захищатися від російської агресії, але нове вторгнення Росії означатиме велику проблему для всіх західних країн. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю британському 4 каналу.

"Перш за все, я абсолютно впевнений, що більш ніж 90% нашого населення будуть тут і будуть захищати нашу країну. Якщо це трапиться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони вели перемовини так довго, а це (напад – ред.) трапилося", – відповів Єрмак у відповідь на питання журналіста, чи є Україна нині краще підготованої до можливого нового вторгнення, ніж у 2014. 

Голова президентського офісу нагадав, що мета вступу до НАТО прописана в Конституції України, і тільки українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія, яка вже офіційно висуває такі ультиматуми. 

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України – ред.), будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно і дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог всіх наших партнерів. Водночас деякі проблеми і продовження війни в Україні чи ескалація ситуації будуть однію з найбільших поразок наших країн-партнерів", – переконаний Андрій Єрмак. 

Він підкреслив, що розмови про зменшення кількості озброєння в Україні можна починати тільки після закінчення війни. Єрмак додав: якщо припустити, що держава програє в протистоянні Росії, це означатиме кінець всієї світової безпеки, що усталилася після Другої світової війни. 

Нагадаємо, учора в Женеві пройшли двусторонні перемовини США і Росії. Паралельно з цим в Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.

РФ вимагає від Альянсу і Штатів юридичних гарантій того, що Україну ніколи не візьмуть до НАТО. І блок загалом, і його окремі країни-члени відкидають можливість Росії диктувати, кого робити чи не робити частиною Альянсу.

США також наголошують, що жодне рішення про Україну не буде ухвалюватися без України.

Наступний раунд перемовин з росіянами, спрямованих на деескалацію створеного ними напруження на кордонах України, відбудеться завтра у форматі засідання Ради НАТО-Росія. 13 січня пройде засідання Постійної ради ОБСЄ, де РФ також братиме участь. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також