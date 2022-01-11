Україна готова захищатися від російської агресії, але нове вторгнення Росії означатиме велику проблему для всіх західних країн. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю британському 4 каналу.

"Перш за все, я абсолютно впевнений, що більш ніж 90% нашого населення будуть тут і будуть захищати нашу країну. Якщо це трапиться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони вели перемовини так довго, а це (напад – ред.) трапилося", – відповів Єрмак у відповідь на питання журналіста, чи є Україна нині краще підготованої до можливого нового вторгнення, ніж у 2014.

Голова президентського офісу нагадав, що мета вступу до НАТО прописана в Конституції України, і тільки українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія, яка вже офіційно висуває такі ультиматуми.

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України – ред.), будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно і дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог всіх наших партнерів. Водночас деякі проблеми і продовження війни в Україні чи ескалація ситуації будуть однію з найбільших поразок наших країн-партнерів", – переконаний Андрій Єрмак.

Він підкреслив, що розмови про зменшення кількості озброєння в Україні можна починати тільки після закінчення війни. Єрмак додав: якщо припустити, що держава програє в протистоянні Росії, це означатиме кінець всієї світової безпеки, що усталилася після Другої світової війни.

Нагадаємо, учора в Женеві пройшли двусторонні перемовини США і Росії. Паралельно з цим в Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.

РФ вимагає від Альянсу і Штатів юридичних гарантій того, що Україну ніколи не візьмуть до НАТО. І блок загалом, і його окремі країни-члени відкидають можливість Росії диктувати, кого робити чи не робити частиною Альянсу.

США також наголошують, що жодне рішення про Україну не буде ухвалюватися без України.

Наступний раунд перемовин з росіянами, спрямованих на деескалацію створеного ними напруження на кордонах України, відбудеться завтра у форматі засідання Ради НАТО-Росія. 13 січня пройде засідання Постійної ради ОБСЄ, де РФ також братиме участь.