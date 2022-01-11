"Ми не будемо ухвалювати рішення про Україну без України", – заступниця держсекретаря США

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію у вчорашніх перемовинах з Росією, підтвердила, що рішення про Україну не будуть ухвалюватися без участі самої держави.

Про це вона написала у дописі в Twitter, адресованому заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапаровій, яка назвала США стратегічним партнером.

"США на всіх рівнях ведуть обговорення з нашими союзниками і партнерами, включно з Україною, і ми продовжимо їх в наступні дні і тижні. Як ми говоримо: нічого про вас без вас. Ми не будемо ухвалювати рішення про Україну без України", – зазначила Шерман.

Thank you, @EmineDzheppar. The U.S. is lashed up at every level with our allies and partners, including Ukraine, and will continue to be in the days and weeks ahead. As we say: Nothing about you without you. We will not make decisions about Ukraine without Ukraine. https://t.co/8n2xMaCXPh — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022

Переговори в Женеві на чолі з нею з американської сторони і заступником голови МЗС Сергієм Рябковим з російської тривали більше семи годин. Росія не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною, натомість продовжила вимагати, щоб Україна ніколи не могла стати членом НАТО.

Штати, як і раніше, відповіли на це, що відкидають згортання політики відкритих дверей Альянсу.

Женевській саміт США і Росії – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.