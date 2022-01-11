Сатирик Шендерович виїхав з Росії

Своє рішення він пояснив "перспективою позбавлення волі" через справу про наклеп за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Російський письменник, сатирик, драматург Віктор Шендерович повідомив, що виїхав з Росії. Своє рішення він пояснив "перспективою позбавлення волі".

30 грудня минулого року російський Мін’юст вніс Шендеровича до реєстру "фізосіб, які виконують функції ЗМІ – іноземних агентів". Того ж дня компанія "кухаря Путіна" Євгена Пригожина "Конкорд" повідомила у своєму телеграм-каналі, що подала заяву про порушення проти Шендеровича кримінальної справи за статтею про наклеп. Саме з цією кримінальною справою Шендерович пов’язує свій від’їзд.

"Я завжди приходив за повістками на допити і в суди. Почасти з цікавості, частково з довіри до долі і віри, набутої в дитинстві – в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно і було з часів першого переслідування за програму «Ляльки», транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини «нульових» – до мільйонного штрафу часів «підкорення Криму» та нових автозаків… Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою «кремлівського кухаря» Пригожина, я, мабуть, утримаюся, і саме зі здорового глузду", – написав Шендерович у фейсбуці.

Куди саме він виїхав, Шендерович не повідомив, вказавши, що "вирішив перечекати зовні". Він розповів про плани на насичений подіями початок 2022 року.

"Не будемо далі смішити бога своїми планами – може, колись усе це й станеться, але мабуть, не раніше, ніж правоохоронні органи знову почнуть ловити Є. В. Пригожина, 1961 р.н., раніше засудженого (хтось із нас двох явно становить небезпеку для суспільства). А поки цей Пригожин тут еліта, я продовжу виконувати функцію іноземного агента – зовні від батьківщини, зате без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше", – зазначив він.

При цьому Шендерович обіцяє залишатися в ефірі "Еха Москви", а також телекомпаній "Дождь" та RTVI.

Пригожин звинувачує Шендеровича у наклепі через його висловлювання у програмі "Особлива думка" в ефірі радіостанції "Ехо Москви". Наприкінці грудня минулого року Приморський районний суд Санкт-Петербурга стягнув за позовом Пригожина з Шендеровича 100 тис. рублів і 1 млн. рублів – з радіостанції.

Євгена Пригожина називають "кухарем" президента Росії Путіна. Пригожина пов'язують із приватною військовою компанією "Вагнер".