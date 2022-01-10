Білий дім: сподіваємося, що Росія обере шлях дипломатії

США нагадали Росії про те, які наслідки її очікують у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Вашингтон за підсумками переговорів США та Росії у Женеві сподівається, що Москва обере шлях дипломатії. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі,

"Ми сподіваємося, що шлях дипломатії стане тією дорогою, яку вони (Росія -ред.) оберуть", - наводить слова Псакі "Інтерфакс-Україна".

Речниця Білого дому також зазначила, що під час переговорів США знову нагадали Росії про те, які наслідки її очікують у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Сьогодні у Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин. Делегація США під час зустрічі відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

Нагадаємо, РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Сьогоднішні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.