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Стефанішина та Столтенберг відзвітували про результати засідання Комісії з НАТО

Союзники висловили рішучу політичну та практичну підтримку України.

Стефанішина та Столтенберг відзвітували про результати засідання Комісії з НАТО
Фото: скрін відео

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з віце-прем'єром Ольгою Стефанишиною висловив рішучу політичну та практичну підтримку з боку Альянсу, назвавши Україну близьким партнером блоку.

"Своєчасне засідання Комісії НАТО-Україна з віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною на початку важливого тижня для європейської безпеки. Союзники висловили рішучу політичну та практичну підтримку нашого близького партнера України", - написав Столтенберг.

Зі свого боку Стефанішина зазначила, що Україна покладається на на єдність і наполегливість союзників у питанні захисту європейської безпеки.

"«Пропозиції» Росії - це вимога беззастережної капітуляції. Агресор не може диктувати правила демократичному світу. Ми покладаємося на єдність і наполегливість союзників у захисті безпеки та стабільності в Європі", - повідомила Стефанішина.

Від початку планувалося, що Україну на засіданні Комісії представлятиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він анонсував це у Twitter.

Нагадаємо, пропозицію провести засідання Комісії Україна-НАТО під час розмови з американським президентом Джо Байденом висловив Володимир Зеленський. Байден цю пропозицію підтримав.

10 січня відбудуться перемовини формату Росія-США в Женеві, в 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія. 

Метою перемовин є обговорення з Росією деескалації в Україні та кремлівських "гарантій безпеки" – ультиматуму не брати до НАТО ні Україну, ні інші держави на сході Європи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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