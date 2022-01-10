Стефанішина та Столтенберг відзвітували про результати засідання Комісії з НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з віце-прем'єром Ольгою Стефанишиною висловив рішучу політичну та практичну підтримку з боку Альянсу, назвавши Україну близьким партнером блоку.

"Своєчасне засідання Комісії НАТО-Україна з віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною на початку важливого тижня для європейської безпеки. Союзники висловили рішучу політичну та практичну підтримку нашого близького партнера України", - написав Столтенберг.

Timely meeting of the #NATO-#Ukraine Commission with Deputy PM @StefanishynaO at the start of an important week for European security. Allies expressed strong political & practical support for our close partner Ukraine. pic.twitter.com/mQc4TiN3kk — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 10, 2022

Зі свого боку Стефанішина зазначила, що Україна покладається на на єдність і наполегливість союзників у питанні захисту європейської безпеки.

"«Пропозиції» Росії - це вимога беззастережної капітуляції. Агресор не може диктувати правила демократичному світу. Ми покладаємося на єдність і наполегливість союзників у захисті безпеки та стабільності в Європі", - повідомила Стефанішина.

Russia's 'proposals' is a demand for an unconditional surrender. The aggressor cannot dictate the rules to the democratic world.



We rely on the Allies’ unity and assertiveness in protecting security and stability in Europe. @UKRinNATO@NATOinUkraine pic.twitter.com/ZXH9arFj9E — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 10, 2022

Від початку планувалося, що Україну на засіданні Комісії представлятиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він анонсував це у Twitter.

Нагадаємо, пропозицію провести засідання Комісії Україна-НАТО під час розмови з американським президентом Джо Байденом висловив Володимир Зеленський. Байден цю пропозицію підтримав.

10 січня відбудуться перемовини формату Росія-США в Женеві, в 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія.

Метою перемовин є обговорення з Росією деескалації в Україні та кремлівських "гарантій безпеки" – ультиматуму не брати до НАТО ні Україну, ні інші держави на сході Європи.