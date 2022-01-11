Керівництво Болгарії пішло на карантин після контакту з хворим на ковід головою парламенту

Тривалість ізоляції кожного з політиків визначить МОЗ, в залежності від вакцинації.

Президент Болгарії Румен Радєв та голова Ради міністрів Кирило Петков пішли на карантин після контакту з головою парламенту Миколою Мінчевим, інфікованим коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ангел Кунчев, передає Deutsche Welle.

На карантин також пішли міністри економіки та промисловості і лідери найбільших партій та францій у парламенті.

У понеділок, 10 січня, Мінчев узяв участь у майже шестигодинних консультаціях із політиками щодо взаємовідносин з Північною Македонією.

Тривалість ізоляції кожного з політиків визначить Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що це залежить від вакцинації зазначених осіб.

У Болгарії на тлі п'ятої хвилі коронавірусу та поширення омікрон-варіанту зростає кількість інфікованих. Тк, на 10 січня кількість хворих за добу досягла 6761 осіб у країні з населенням понад 6,9 млн. За оцінками порталу Worldometer, з початку пандемії в країні виявлено 787 178 заражених, 31 672 особи померли з COVID-19.

Середній показник захворюваності за сім днів становив 517,9 нових випадків на 100 000 осіб. Два тижні тому він сягав 133,5.

Нагадаємо, Болгарія, як і раніше, знаходиться в переліку країн ЄС з низьким рівнем вакцинації. Лише 28,1% населення отримали дві дози вакцини, і лише у 5,5% є бустерне щеплення.

Восени минулого року Болгарія внесла Україну до "червоної" карантинної зони.