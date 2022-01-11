​Токаєв доручив зупинити роботу компанії, яку пов’язують із дочкою Назарбаєва

Компанія "Оператор РОП" з’явилася в 2015 році і станом на 2020 рік отримала понад $500 млн прибутків.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на засіданні нижньої палати парламенту доручив зупинити роботу компанії "Оператор РОП", яку вважають афілійованою з Алією Назарбаєвою, молодшою дочкою колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Токаєв заявив, що діяльність цієї компанії "викликає безліч питань у підприємців і суспільства".

"Дійшло до того, що було організовано певний громадський рух проти цієї приватної компанії. Я доручаю уряду вжити заходів щодо припинення адміністрування утилізаційного збору та розпорядження утилізаційним збором «Оператором РОП». Цим має займатися державна організація", - зазначив він.

Під час засідання Токаєв згадав Назарбаєва. Він заявив, що "завдяки єлбаси (лідеру нації, - ред.) в країні з’явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок людей, багатих навіть за міжнародними мірками". Він також наголосив, що гірничорудному та нафтогазовому сектору "слід ділитися з державою частиною прибутку".

Ці галузі також перебувають у руках близьких родичів і наближених до колишнього президента.

Компанія "Оператор РОП" з’явилася в 2015 році. Вона займається організацією збору, транспортуванням, переробкою та утилізацією відходів. У серпні 2021 року постановою уряду її зробили відповідальною за реалізацію принципу розширених зобов’язань виробників (імпортерів) у Казахстані. Розмір утилізаційного збору, що стягується приватною компанією, становить від 1 тис. до 9 тис. доларів США. Станом на початок 2020 року, за три роки роботи компанії, на її рахунки надійшло 220 мільярдів тенге (понад 504 мільйони доларів).

Алія Назарбаєва – молодша із трьох дочок Назарбаєва. 8 січня видання The Telegraph опублікувало статтю, де стверджується, що вона вивела з країни понад 300 мільйонів доларів. На ці кошти дочка Назарбаєва, за даними видання, купила особняк у Лондоні, будинок у Дубаї, приватний літак та акції швейцарського приватного банку CBH Bank.

Нагадаємо, 5 січня Токаєв оголосив про розпуск уряду Казахстану на тлі масових протестів. Токаєв прийняв відставку голови уряду Аскара Маміна, що автоматично означало розпуск всього кабінету. Розпуск уряду – один із кроків, на які пішла казахстанська влада для заспокоєння повстань, які місцями переросли в заворушення.

Крім економічних вимог зниження вартості газу, мітингарі наполягали і на остаточному відході від влади Назарбаєва.

Зрештою Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки – ці поноваження на себе перебрав Токаєв. Таке рішення не заспокоїло протестувальників, а президент Казахстану звернувся до країн ОДКБ з проханням надіслати "миротворців".

Сьогодні, 11 січня, було призначено нового прем'єр-міністра Казахстану - ним став Аліхан Смаілов, який виконував обовʼязки голови уряду після розпуску попереднього складу. Кандидатуру Смаілова запропонував Токаєв, і парламент – Мажиліс – її підтримав. 40-річний Смаілов з 2015 по 2018 був помічником президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, у 2018-2019 був міністром фінансів, потім став першим заступником премʼєр-міністра – міністром фінансів, а в січні 2021 одержав перепризначення на цю посаду.