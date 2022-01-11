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Єрмак: ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі

Керівник Офісу президента переконаний, що "агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися, і матиме незворотні наслідки".

Єрмак: ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден та західні партнери дали гарантії, що питання, які стосуються безпеки України, не будуть обговорюватися без її участі.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив під час зустрічі із журналістами провідних європейських ЗМІ, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми отримали гарантії від Президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип "нічого про Україну без України" дотримуватиметься під час будь-яких перемовин", – сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента переконаний, що "агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися, і матиме незворотні наслідки".

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію у вчорашніх перемовинах з Росією, підтвердила, що рішення про Україну не будуть ухвалюватися без участі самої держави.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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