​Посол України закликав канцлера Німеччини схилити Путіна до перемовин

Мельник вважає, що Шольц має активніше грати роль посередника у конфлікті між Україною та РФ.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера Олафа Шольца взяти жорсткий зовнішньополітичний курс щодо Росії.

Про це Мельник заявив в інтерв'ю інформагентству Reuters, передає Deutsche Welle.

На переконання посла, Німеччина має докласти зусиль до того, щоб Україну найближчим часом прийняли до Євросоюзу та НАТО; "пустити на брухт" газопровід "Північний потік - 2", а також забезпечити постачання в Україну оборонного озброєння та організувати зустріч у "нормандському форматі" в Берліні.

Мельник вважає, що Шольц має активніше грати роль посередника у конфлікті між Україною та Росією.

"Саме сьогодні нам потрібна особиста участь федерального канцлера Олафа Шольца, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", - заявив український дипломат.

Така ініціатива, за словами Мельника, стала б "лакмусовим папірцем для нової зовнішньої політики Німеччини".

При цьому, посол зазначив, що з точки зору Києва політика ФРН щодо Росії на даний момент "є надто м'якою".

"Із Кремлем дуже часто вступають у діалог і дуже рідко виявляють по відношенню до нього жорсткість", - пояснив Мельник.

Нагадаємо, 7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Він також заявив про готовність домовлятися з Путіним.

Зеленський давно хоче зустрітися з президентом РФ і заявляв про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі - двосторонньому. Під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням у грудні минулого року Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.

У грудні минулого року Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом - через перемовини з Росією в різних форматах.