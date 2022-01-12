У Держдепартаменті США заявили про готовність продовжувати переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила під час брифінгу у Вашингтоні.

Вона назвала перший раунд переговорів, який відбувся вчора у Женеві, "обміном думками".

"Цей перший раунд (переговорів з Росією - ред.) був обміном думками. Ми відкриті і підтримуємо продовження розмови, якщо ми хочемо домогтися реального прогресу", - сказала Нуланд.

10 січня у Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин. Делегація США під час зустрічі відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Відповідні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.