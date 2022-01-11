Європейський регулятор закликає розробити стратегію захисту від COVID-19 без постійних бустерних доз

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти коронавірусу COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних і частих бустерних щепленнях.

Про це заявив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA Марко Кавалері, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас поки що немає достатнього обсягу даних у тому, що стосується четвертої дози. Ми розраховуємо отримати ці дані до того, як даватимемо будь-які рекомендації", - сказав Кавалері.

"Ми не можемо на постійній основі давати бустерні вакцини кожні 3-4 місяці", - наголосив він.

Кавалері зазначив, що бустерні дози мають бути частиною більш масштабної, довготривалої стратегії з вакцинації. Він попередив, що за частого застосування бустерних щеплень "ми можемо опинитися в ситуації, коли виникнуть проблеми з імунною відповіддю".

"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленням", - зазначив представник EMA.

Крім того, він припустив, що через необхідність частих бустерних уколів населення може "втомитися". У зв'язку з цим Кавалері зазначив, що потрібно розробити стратегію щодо імунізації мешканців вже після нинішньої хвилі бустерних уколів.

При цьому він зазначив, що для особливо вразливих верств населення потрібна окрема стратегія щодо імунізації.

Нагадаємо, третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імунологом Федором Лапієм.

Міністерство охорони здоров'я Українии вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. Голова МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що третє щеплення необхідне у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Воно дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.

У грудні МОЗ запровадило додаткове щеплення від COVID-19 для груп ризику зі зниженим імунітетом, а на початку січня - бустерне щеплення для осіб старше 60 років.