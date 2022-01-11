У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
ГоловнаСвіт

Європейський регулятор закликає розробити стратегію захисту від COVID-19 без постійних бустерних доз

"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленням".

Європейський регулятор закликає розробити стратегію захисту від COVID-19 без постійних бустерних доз
Фото: kyivcity.gov.ua

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти коронавірусу COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних і частих бустерних щепленнях.

Про це заявив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA Марко Кавалері, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас поки що немає достатнього обсягу даних у тому, що стосується четвертої дози. Ми розраховуємо отримати ці дані до того, як даватимемо будь-які рекомендації", - сказав Кавалері.

"Ми не можемо на постійній основі давати бустерні вакцини кожні 3-4 місяці", - наголосив він.

Кавалері зазначив, що бустерні дози мають бути частиною більш масштабної, довготривалої стратегії з вакцинації. Він попередив, що за частого застосування бустерних щеплень "ми можемо опинитися в ситуації, коли виникнуть проблеми з імунною відповіддю".

"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленням", - зазначив представник EMA.

Крім того, він припустив, що через необхідність частих бустерних уколів населення може "втомитися". У зв'язку з цим Кавалері зазначив, що потрібно розробити стратегію щодо імунізації мешканців вже після нинішньої хвилі бустерних уколів.

При цьому він зазначив, що для особливо вразливих верств населення потрібна окрема стратегія щодо імунізації.

Нагадаємо, третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імунологом Федором Лапієм.

Міністерство охорони здоров'я Українии вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. Голова МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що третє щеплення необхідне у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Воно дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.

У грудні МОЗ запровадило додаткове щеплення від COVID-19 для груп ризику зі зниженим імунітетом, а на початку січня - бустерне щеплення для осіб старше 60 років.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також