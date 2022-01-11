Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT

Відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ.

Останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання. Але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Як зазначає Радіо Свобода, американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч.

Наразі пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців. Тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники. Ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну, пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників з адміністрації США.

Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони уважніше розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

Нагадаємо, вчора відбулися перемовини США з Росією щодо "гарантій безпеки". Вони тривали майже 8 годин. За підсумками перемовин очільниця американської делегації заступниця державного секретаря Венді Шерман заявила, що Росія не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною.

Учорашні переговори – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, на 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ.