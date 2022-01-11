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У Китаї через виявлення омікрону закрили на карантин друге місто-мільйонник

Людям заборонили виходити з дому через два випадки нового штаму.

У Китаї через виявлення омікрону закрили на карантин друге місто-мільйонник
Фото: Сіньхуа

Китайська влада закрила на жорсткий карантин п'ятимільйонне місто Аньян у зв'язку з виявленням там перших випадків омікрону.

Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

У понеділок увечері міська влада наказала жителям міста залишатися вдома на самоізоляції та заборонила рух майже всіх транспортних засобів. Супермаркети міста продають тільки предмети першої необхідності. Також призупинено роботу підприємств, що надають послуги з доставки додому.

Як повідомляє Bloomberg, у понеділок в місті підтвердили перші два випадки омікрону, а у вівторок виявили ще 58 інфікувань, хоча поки що не відомо, чи вони викликані саме цим штамом коронавірусу. Загалом у вівторок Китай відрапортував про 110 нових випадків COVID-19, більшість із них прийшлися на провінцію Хенань, де розташований Аньян.

Аньян став другим містом у Китаї, де запроваджено жорсткий локдаун.

З 23 грудня режим управління закритого типу ввели у місті Сіань на північному заході країни. Там дозволено виходити на вулицю тільки один раз на два дні для покупки предметів першої необхідності. Мешканцям, які не задіяні у сферах, пов'язаних із профілактикою та контролем епідемії COVID-19, а також забезпеченням функціонування міста та життя населення, покидати межі житлових приміщень заборонили.

Часткові обмеження також ввели у столиці та деяких інших містах провінції Хенань. У місті Тяньцзінь, яке межує з Пекіном, часткові локдауни діють у двох районах.

"Спалахи омікрону в Хенань та портовому місті Тяньцзінь створюють серйозні проблеми для чиновників, які уже борються зі спалахом дельти, одним із найтриваліших у Китаї з моменту появи вірусу більше двох років тому. Обидва межують з провінцією Хебей, де під час Олімпійських ігор у Пекіні, які починаються менше ніж через місяць, відбуватимуться змагання з зимових видів спорту", - пише агентство.

Олімпійські ігри пройдуть з 4 по 20 лютого.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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