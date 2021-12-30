Штам омікрон може поширитися в Україні у лютому 2022 року, - Данілов

Зогляду на це необхідно прискорити темпи вакцинації від коронавірусу.

У центрі вакцинації проти Covid-19 в Arena Nord у Фредеріксгавні, Данія, 12 квітня 2021 р.

Поширення штаму омікрон в Україні очікується у лютому 2022 року, тому вже зараз необхідно прискорити темпи вакцинації.

Про це на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що однією з тем, які піднімалися під час засідання стало поширення варіанту омікрон в Україні.

"Нам треба це питання максимально поширювати, тому що ми, на превеликий жаль, не зможемо уникнути, і у лютому ми можемо мати омікрон у себе в доволі великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися, і була доповідь стосовно цього питання", - сказав Данілов.

Напередодні гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що варіанти коронавірусу омікрон і дельта можуть спричинити нову хвилю захворюваності на COVID-19 у світі.

Раніше повідомляли, що ВООЗ планує вакцинувати проти ковіду 70% населення світу до липня 2022 року. До кінця 2021 року вдалося щепити близько 40%.