В Україні підтвердили 6 випадків зараження омікроном (оновлено)

В Україні станом на 24 грудня було виявлено шість випадків зараження штамом коронавірусу омікрон.

Про це йдеться з посиланням на Міністерство охорони здоров’я повідомляють "Українські Новини".

Цю інформацію надали у директораті громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ на запит агентства.

"Агентство запросило інформацію щодо виявлення штаму "Омікрон" в Україні у Ради національної безпеки і оборони, яка давала свої прогнози щодо цієї ситуації, проте надалі запит було перенаправлено до МОЗ", – сказано в повідомленні.

Згодом пресслужба МОЗ підтвердила інформацію про п’ять нових випадків зараження омікроном в Україні.

"Нагадаємо, що перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам омікрон", – повідомили у МОЗ.

У відомстві нагадали, що перший випадок виявлення штаму омікрон в Україні було зафіксовано 18 грудня у громадянина, який повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів. Пацієнт уже отримав негативний тест на коронавірус.

Загалом два випадки виявили у мешканців Києва і два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі.

"Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування", – розповіли у відомстві.

Епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб наразі триває.

Учора перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві уже зафіксували не один випадок нового омікрон-варіанту коронавірусу. Цей штам поширюється швидше, ніж дельта, та інфікує більше людей.