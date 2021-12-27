За добу через коронавірус померло 133 українці

За неділю, 26 грудня в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 138 дітей і 12 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 133.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 053 особи, одужало – 4 527.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 256;

Вінницька область – 54;

Волинська область – 91;

Дніпропетровська область – 55;

Донецька область – 119;

Житомирська область – 132;

Закарпатська область – 62;

Запорізька область – 59;

Івано-Франківська область – 67;

Київська область – 131;

Кіровоградська область – 57;

Луганська область – 1;

Львівська область – 56;

Миколаївська область – 42;

Одеська область – 83;

Полтавська область – 39;

Рівненська область – 50;

Сумська область – 38;

Тернопільська область – 91;

Харківська область – 64;

Херсонська область – 24;

Хмельницька область – 39;

Черкаська область – 135;

Чернівецька область – 47;

Чернігівська область – 72.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 646 988 осіб, одужало – 3 432 739, померла 94 971 людина і проведено 16 678 842 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за суботу, 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 138.