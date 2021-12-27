За добу через коронавірус померло 133 українці

За неділю, 26 грудня в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 138 дітей і 12 медпрацівників.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 133.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 053 особи, одужало – 4 527.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 256;
Вінницька область – 54;
Волинська область – 91;
Дніпропетровська область – 55;
Донецька область – 119;
Житомирська область – 132;
Закарпатська область – 62;
Запорізька область – 59;
Івано-Франківська область – 67;
Київська область – 131;
Кіровоградська область – 57;
Луганська область – 1;
Львівська область – 56;
Миколаївська область – 42;
Одеська область – 83;
Полтавська область – 39;
Рівненська область – 50;
Сумська область – 38;
Тернопільська область – 91;
Харківська область – 64;
Херсонська область – 24;
Хмельницька область – 39;
Черкаська область – 135;
Чернівецька область – 47;
Чернігівська область – 72.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 646 988 осіб, одужало – 3 432 739, померла 94 971 людина і проведено 16 678 842 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за суботу, 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 138.