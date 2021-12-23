Які ліки доступні від болю в м'язах і сухожиллях?

Біль у суглобах, м'язах, спині або хребті може бути особливо сильною, іноді посилюється і відчувається при кожному найменшому русі. Багато людей мають в своїй аптечці протизапальні, знеболюючі засоби, мазі від болю в спині . Зазвичай біль у суглобах у людей похилого віку приписують дегенерації суглобів або ревматизму.

Однак це не правило, і середній вік пацієнтів з проблемами суглобів зменшується. Багато людей шукають ефективні і швидкодіючі ліки від болю в суглобах, м'язах або хребті.

На жаль, багатьох засобів, ефективних від болю, може виявитися недостатньо при болі в м'язах, суглобах і кістках. Ліки для суглобів з знеболюючим ефектом зазвичай мають протизапальний компонент, який вказує, чи є дегенеративні зміни запальними або хронічними. Варто знати, що ліки від болю в спині також можуть бути корисні після травм, наприклад, таблетки з диклофенаком, що зменшують набряк.

У разі ударів, травм та інших видів болю в аптеках особливо популярні протизапальні препарати від м'язового болю. Крім симптоматичного дії у вигляді зменшення болючою болю, вони також протидіють реальну проблему, тобто запалення. В результаті організм швидше відновлюється, повертаючись до своєї первісної працездатності.

Зігріваючі мазі і пластирі від болю в суглобах і м'язах

Мазі і пластирі з зігріваючим або знеболюючим ефектом також можуть бути ефективні для зняття болю в м'язах і суглобах. Мазь проста у використанні - досить нанести її на хворе місце. Має зігріваючу і знеболюючу дію. Завдяки цьому він може працювати як засіб від болю в м'язах, який розслаблює їх, а також допомагає, наприклад, усувати хворобливі відчуття в м'язах. Існують також гелі і креми для зняття болю і запалення, які можна використовувати при болю в суглобах і сухожиллях, викликаної безліччю факторів. Препарати від болів в м'язах і суглобах також бувають у вигляді пластирів, які діляться на зігріваючі, протизапальні і знеболюючі. Їх досить наклеїти на уражену ділянку.

Препарати від м'язового болю, відомі своїми протизапальними властивостями, включають напроксен, ацетилсаліцилову кислоту, ібупрофен, парацетамол або інші нестероїдні протизапальні препарати. Вони не тільки знімають біль, але і знижують температуру тіла, зменшують набряклість. Більшість з них також добре підходять для лікування невралгії, застуди і грипу, що супроводжуються лихоманкою, головним болем або болем в горлі. Їх можна використовувати при зубному болю або болісних менструаціях.

Залежно від віку, способу життя та індивідуальних переваг ліки від болю в м'язах і сухожиллях можна приймати в різних формах. Широкий асортимент препаратів, доступних в інтернет-аптеці, включає не тільки таблетки, вкриті оболонкою, а й капсули, шипучі таблетки і саше для розчинення у воді. Крім того, протизапальні препарати для м'язів також доступні для зовнішнього застосування, наприклад, у формі мазі або гелю. Їх втирають в шкіру в тому місці, яке є джерелом болю. Ця форма аплікації має додатковий лікувальний ефект, оскільки стимулює кровообіг і надає розслаблюючу дію. Крім протизапальних засобів, мазі та гелі від болю в м'язах мають охолоджуючими, відновлюють, в'яжучими і послаблюючими властивостями.

Препарат від м'язового болю можна використовувати не тільки тимчасово, але і з профілактичною метою. Щоб запобігти хворобливі м'язові спазми, варто регулярно вживати харчові добавки, що містять мінерали і вітаміни, які підтримують правильне функціонування м'язів. В першу чергу це магній, калій і вітаміни групи В. Таблетки від м'язового болю можуть сприяти посттравматичної реабілітації. Вони допомагають швидше повернутися до повної фізичної форми після надмірних зусиль.