​З 1 січня лікарні почнуть контролювати призначення антибіотиків, - ЦГЗ

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть вести облік загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Моніторингу підлягатимуть такі препарати:

Антибіотики групи спостереження - це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву", - наголосили в ЦГЗ.

Антибіотики групи резерву - це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі. Досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Зазначається, що а нтибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу.

"Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків — ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання", - наголосили в ЦГЗ.

Нагадаємо, з квітня наступного року в Україні антибіотики продаватимуть винятково за електронним рецептом.

На тлі епдемії коронавірусу українці почали в 5-6 разів більше споживати антибіотики деяких груп. При цьому вони "призначають" їх собі самостійно, без консультацій з лікарями. Про те, чим загрожує безконтрольний прийом ліків при коронавірусній недузі, читайте в інтерв’ю LB.ua "Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід".

Раніше Верховна Рада прийняла закон про відповідальність за продаж лікарських засобів дітям до 14 років.