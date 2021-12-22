За добу в Україні зафіксували 6 363 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 534 дитини та 208 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 241 особу. 301 пацієнт помер. Одужали 19 494 особи.
З початку пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб, одужало – 3 376 899. Від ускладнень захворювання померли 93 909 людей. Усього було здійснено 16 566 449 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 1403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 376;
- Дніпропетровська область – 170;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область – 392;
- Івано-Франківська область – 158;
- Київська область – 354;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 77;
- Львівська область – 166;
- Миколаївська область – 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область – 349;
- Рівненська область – 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область – 213;
- Херсонська область – 121;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 309;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 119 129 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 006 осіб, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи. Від початку вакцинальної кампанії прищеплено 14 461 449 людей.
Нагадаємо, з 23 грудня Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області вийдуть з "червоної" зони адаптивного карантину.
7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська; з 15 грудня – вийшли Вінницька та Хмельницька області.
Таким чином, у "червоній" зоні з 23 грудня залишаться тільки Волинська та Закарпатська області.