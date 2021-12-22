За добу в Україні зафіксували 6 363 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 534 дитини та 208 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 241 особу. 301 пацієнт помер. Одужали 19 494 особи.

З початку пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб, одужало – 3 376 899. Від ускладнень захворювання померли 93 909 людей. Усього було здійснено 16 566 449 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 376;

Дніпропетровська область – 170;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область – 392;

Івано-Франківська область – 158;

Київська область – 354;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 77;

Львівська область – 166;

Миколаївська область – 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область – 349;

Рівненська область – 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область – 213;

Херсонська область – 121;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 309;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 119 129 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 006 осіб, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи. Від початку вакцинальної кампанії прищеплено 14 461 449 людей.

Нагадаємо, з 23 грудня Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області вийдуть з "червоної" зони адаптивного карантину.

7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська; з 15 грудня – вийшли Вінницька та Хмельницька області.

Таким чином, у "червоній" зоні з 23 грудня залишаться тільки Волинська та Закарпатська області.