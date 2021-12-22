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За добу в Україні зафіксували 6 363 нових випадки ковіду

301 людина померла.

За добу в Україні зафіксували 6 363 нових випадки ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 534 дитини та 208 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 241 особу. 301 пацієнт помер. Одужали 19 494 особи.

З початку пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб, одужало – 3 376 899. Від ускладнень захворювання померли 93 909 людей. Усього було здійснено 16 566 449 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 376;
  • Дніпропетровська область – 170;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 120;
  • Закарпатська область – 182;
  • Запорізька область – 392;
  • Івано-Франківська область – 158;
  • Київська область – 354;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 77;
  • Львівська область – 166;
  • Миколаївська область – 219;
  • Одеська область – 154;
  • Полтавська область – 349;
  • Рівненська область – 244;
  • Сумська область – 157;
  • Тернопільська область – 130;
  • Харківська область – 213;
  • Херсонська область – 121;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 309;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 119 129 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 006 осіб, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи. Від початку вакцинальної кампанії прищеплено 14 461 449 людей.

Нагадаємо, з 23 грудня Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області вийдуть з "червоної" зони адаптивного карантину.

7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська; з 15 грудня – вийшли Вінницька та Хмельницька області.

Таким чином, у "червоній" зоні з 23 грудня залишаться тільки Волинська та Закарпатська області.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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