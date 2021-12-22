Ізраїль першим у світі робитиме четверту дозу вакцини від ковіду для людей з груп ризику

Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет анонсував введення четвертої дози вакцини від коронавірусу на тлі поширення штаму омікрон.

Додаткова доза передбачена для людей старше 60 років, медпрацівників та осіб з імунодефіцитом, пише Guardian.

"Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини від COVID-19, і ми продовжимо бути піонерами з четвертою дозою", – заявив Беннет.

Рішення про схвалення четвертої дози ухвалила експертна комісія. Беннет вважає, що це "прекрасні новини, які допоможуть нам подолати хвилю омікрону, яка захоплює світ".

Четверту дозу робитимуть через чотири місяці після отримання третьої.

Рішення про додаткову вакцинацію ухвалили на тлі повідомлення про першу смерть ізраїльського пацієнта з омікроном. Лікарня, куди він був госпіталізований, підкреслила, що у нього була низка інших захворювань, і що його поганий стан був викликаний переважно ними, а не інфекцією.

Поки що в Ізраїлі відомо про 340 заражень омікроном. Країна після повідомлень про новий штам зразу ж закрила кордон із державами, де його було виявлено.

Нагадаємо, омікрон був уперше виявлений в листопаді в ПАР. Ця мутація відрізняється швидким поширенням, а про те, що вона важче переноситься чи має вищу летальність, остаточних даних медиків поки немає.

Цей штам уже домінує в США і низці країн Європи, через що уряди ухвалюють рішення про додаткові й бустерні дози щеплень. Україна робить додаткові дози для людей з груп ризику.