В Україні запроваджують третю дозу COVID-вакцини для медиків

В Україні запроваджують третю, ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Таке рішення Міністерство охорони здоров’я ухвалило своїм наказом 2849, повідомляє пресслужба МОЗ України.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише вакцини Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згенерувати COVID-сертифікат після отримання ревакцинальної дози можна буде найближчим часом.

При цьому отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує після свят розглянути питання запуску бустерної вакцинації від COVID-19.