Туреччина заявила про старт виробництва власної вакцини від COVID

У Туреччині схвалили для екстреного застосування COVID-вакцину TURKOVAC власного виробництва.

"Випробування на добровольцях довели ефективність та безпеку інактивованої вакцини, серійне виробництво якої запущено у середу, 22 грудня 2021 року", – повідомило турецьке інформагентство Анадолу.

Дослідження з метою розробки вітчизняної вакцини від COVID-19 у Туреччині розпочали у березні 2020 року.

"Найбільш успішними та оперативними виявилися фахівці Університету Ерджієс, який розробив препарат боротьби з коронавірусом. Випробування турецької вакцини стартували у квітні 2020 року.

У червні 2021 року розпочався третій етап клінічних досліджень препарату за участі добровольців із 28 турецьких провінцій.

"У третій фазі випробувань вакцину ввели тисячам добровольців, які не хворіли на коронавірус і не отримали жодної дози вакцини. Також, у жовтні 2021 року в рамках третьої фази випробувань, TURKOVAC була введена як бустерна доза добровольцям, раніше щепленим двома дозами вакцини Sinovac", – сказано в повідомленні.

Голова МОЗ Туреччини Фахреддін Коджа 22 грудня під час відеоконференції з прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом оголосив початок серійного виробництва вакцини вітчизняного виробництва.

Ердоган своєю чергою заявив, що Туреччина готова "поділитися своєю вакциною з усім людством".

"Таким чином, Туреччина стала 9-ою країною – виробником вакцини від коронавірусу у світі", – резюмує агентство.

Станом на 22 грудня у 84-мільйонній Туреччині зробили понад 125,7 млн щеплень проти коронавірусу, зокрема повністю вакцинувалися 51,2 млн людей, а 15,3 млн – отримали третю (бустерну) дозу препарату. Країна використовує препарати Pfizer/BioNTech, CoronaVac і "Спутник V".