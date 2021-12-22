ООН виплатить "Талібану" $6 млн за гарантії безпеки в Афганістані, - Reuters

Організація Об'єднаних Націй планує виплатити близько $6 мільйонів радикального ісламського руху "Талібан", щоб забезпечити свою роботу в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Кошти ООН планує виплатити наступного року. Вони призначаються Міністерству внутрішніх справ Афганістану, співробітники якого охороняють гуманітарну місію ООН.

Заступник речника ООН Фархан Хак підтвердив наміри заплатити "Талібану" за гарантії безпеки. Зокрема, він зазначив, що ООН має працювати в країні, щоб запобігти гуманітарній кризі, тому її обов'язок – подбати про безпеку всіх працівників.

Водночас, багато експертів критикують організацію за те, що вона фактично фінансує "Талібан", в уряді якого є міністри, яких розшукують за військові злочини. Зокрема, йдеться про міністра внутрішніх справ Сіраджуддіна Хаккані, якого звинувачують у терористичних атаках протягом 20 років військових дій та зв'язках з Аль-Каїдою.

Нагадаємо, у вересні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав листа від талібів з "проханням про участь" в дебатах на високому рівні. У листі йшлося, що "Талібан" не тільки прагне участі в щорічних зборах ООН, а й призначає нового постійного представника ООН Мохаммада Сухайля Шахіна.

Після захоплення влади "Талбіаном" Афганістан занурився в кризу, міжнародні донори призупинили надходження мільярдів доларів допомоги. У жовтні представники руху повідомили, що США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану, але при цьому вони не будуть політично визнавати владу талібів.

11 грудня Світовий банк також повідомив, що Афганістан отримає 280 мільйонів доларів на боротьбу з гуманітарною кризою.