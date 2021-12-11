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Афганістан отримає 280 мільйонів доларів на боротьбу з гуманітарною кризою

Кошти перерахують з Трастового фонду відновлення Афганістану (ARTF) до двох програм ООН.

Афганістан отримає 280 мільйонів доларів на боротьбу з гуманітарною кризою
Фото: EPA/UPG

Країни-донори вирішили передати 280 мільйонів доларів із замороженого цільового фонду двом гуманітарним агенціям для допомоги у боротьбі Афганістану з гуманітарною кризою.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Світовий банк.

Кошти будуть перераховані до кінця року з Трастового фонду відновлення Афганістану (ARTF) до двох програм ООН: ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми (WFP), додали в міжнародній установі.

WFP отримає 180 мільйонів доларів на розширення операцій з продовольчої безпеки та харчування, тоді як ЮНІСЕФ отримає 100 мільйонів доларів на надання основних медичних послуг.

Гроші від ARTF “дадуть змогу ЮНІСЕФ забезпечити 12,5 мільйонів людей основними та необхідними медичними послугами та вакцинувати 1 мільйон людей, тоді як WFP зможе надати 2,7 мільйона людей продовольчу допомогу та майже 840 000 матерів і дітей – допомогу в харчуванні”.

Світовий банк має намір продовжити співпрацю з донорами ARTF, щоб отримати додаткові кошти для підтримки афганського народу.

Гроші будуть використані для посилення програм продовольчої безпеки та охорони здоров’я в Афганістані, який стикається з серйозною економічною та гуманітарною кризою в зимові місяці.

Раніше ООН застерегла, що майже 23 мільйони людей – близько 55% населення країни – мають справу з екстремальним недоїданням.

Нагадаємо, у серпні після захоплення влади "Талбіаном" Афганістан занурився в кризу, міжнародні донори призупинили надходження мільярдів доларів допомоги.

Продовольча криза, що посилюється змінами клімату, спостерігалася в Афганістані ще до зміни влади. 

Раніше про небезпеку голоду в Афганістані попереджали не тільки в ООН, а й у ВООЗ. У вересні Фонд ООН у галузі народонаселення попередив, що голод може торкнутися третини населення Афганістану. У ВООЗ казали, що у 2021 році половина дітей в Афганістані голодуватимуть, а поточна ситуація ще більше погіршить доступ населення до продуктів харчування.

У жовтні представники руху "Талібан" повідомили, що США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану, при цьому не будуть політично визнавати владу талібів. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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