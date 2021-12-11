Мігранти знову намагалися прорвати польсько-білоруський кордон

Група мігрантів знову силою намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Про це пише pap.pl з посиланням на речницю Прикордонної служби Польщі Анну Міхальську.

Окрім того, білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників лазерами і прожекторами та кидали у них камінням.

Так, у п’ятницю о 22:35 біля села Черемха 28 іноземців з допомогою білоруських служб намагалися прорватися до Польщі. Людям це вдалося, але невдовзі їх затримали і повернули до кордону.

На щастя, обійшлося без жертв, як з боку правоохоронців, так і іноземців.

Як повідомили у Прикордонній службі Польщі, за п’ятницю, 10 грудня, польсько-білоруський кордон загалом намагався нелегально перейти 41 мігрант. Прикордонники виписали 10 постанов про залишення території країни.

W piątek 10.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 41 osób #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.



Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze grupa 28 cudzoziemców siłowo forsowała granicę.#NaStraży pic.twitter.com/oShLdtS3gh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 11, 2021

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході. Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій. Він також заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

2 грудня набули чинності нові санкції ЄС проти причетних до доставки мігрантів до Білорусі.