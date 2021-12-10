Венеціанська комісія обрала нового президента

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) сьогодні обрала нового очільника. Президенткою комісії стала Клер Базі-Малорі, яка є членом Конституційної ради Франції з 2010 року. На цій посаді вона змінила Джанні Букіккіо, який був президентом комісії з 2009 року.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

"Сьогодні починається її дворічний термін, і вона отримає право на переобрання в 2023 році", – сказано в повідомленні.

Клер Базі-Малорі є членом Венеціанської комісії з 2014 року. Випускниця Національної школи управління Франції (1978-1980 рр.). Упродовж понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції, нагороджена найвищою державною нагородою – Орденом почесного легіону.

Як сказано в релізі, Джанні Букіккіо продовжить роботу у Венеціанській комісії як спеціальний представник.

Венеціанська комісія є дорадчим органом Ради Європи з питань конституційного права, що дає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам і цінностям. Офіційна назва – Європейська комісія за демократію через право.