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Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощення військ РФ на кордоні з Україною

Президент США наголосив на зобов’язанні Штатів продовжувати консультації з усіма партнерами та разом працювати над деескалацією.

Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощення військ РФ на кордоні з Україною
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощення Російської Федерацією своїх військ військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Лідери обговорили дестабілізуюче військове нарощування Росії вздовж кордону України та потребу в об’єднаній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективної оборони союзників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Байден наголосив на зобов’язанні США продовжувати консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами, та "разом працювати над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу".

До розмови з Байденом доєдналися:

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори між Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним, на яких піднімалася тема України. Розмова відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори президентів Росії та США з літа.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

Байден також провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії як до, так і після дзвінка Путіну.

9 грудня президент США поговорив із Зеленським. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Сторони також обмінялися оцінками перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

Байден та Зеленськи також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії. Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави.

Президент Байден також допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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