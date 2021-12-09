Пентагон: США розгорнуть додаткові сили на Сході Європи лише в разі нападу РФ на Україну

США будуть готові спрямувати додаткові сили на територію союзників по НАТО у Східній Європі лише у ситуації, якщо РФ нападе на Україну.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація - інша", - заявив він на брифінгу, відповідаючи на питання, яких заходів США можуть вжити у разі нападу РФ на Україну.

Джон Кірбі також зазначив, що українські військові мають право застосовувати отримані від США протитанкові ракетні комплекси Javelin у будь-якій частині своєї країни для самооборони.

"Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", - сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, раніше радник американського президента з питань безпеки Джек Салліван пояснив, що у випадку вторгнення США будуть старатися надати позитивну відповідь, якщо балтійські союзники почнуть вимагати додаткових можливостей чи розгортання. Про це він заявив за підсумками розмови президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.