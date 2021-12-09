США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)

Сполучені Штати Америки наклали санкції на ексзаступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та звільненого указом президента голову Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це йдеться на сайті Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та в заяві Держдепу.

Санкції накладено також на Фонд Андрія Портнова.

"(Санкції накладено на – Ред.) ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час служби в українській судовій системі", – зазначається на сайті Держдепу.

Під обмеження потрапила і дружина Тупицького Ольга.

Щодо Портнова вказано, що він культивував широкі звʼязки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. Він був достовірно звинувачений у використанні свого впливу на доступ до рішень у судах України та підриву зусиль щодо реформ. Він намагався контролювати українське правосуддя і прагнув посадити на вищі посади лояльних до нього людей.

"У середині 2019 року вступив у змову з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі юридичні інституції країни на свою користь і впливати на Конституційний суд України", – зазначено в повідомленні.

Обмежувальні заходи вжито відповідно до так званого закону Магнітського, який дозволяє застосовувати обмеження щодо високопосадовців, причетних до корупції. Вони передбачають заборону на вʼїзд до Штатів та блокування всіх активів в американських банках.

До санкційного списку також потрапили громадяни Анголи, Ель Сальвадору, графтсва Німба, Гватемали.

Сьогодні тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала санкції щодо повʼязаних із корупцією українців, але прізвищ не назвала.

Андрій Портнов був заступником і першим заступником голови Адміністрації Януковича.

В АП курував управління з питань судової реформи та судочинства. Був звільнений з посади в.о. Президента України Олександром Турчиновим у лютому 2014 році.

Того ж місяця втік із України до Росії. Створив у Москві адвокатську фірму. Потім переїхав до Відня, а в 2019 році після зміни влади повернувся до України.

У 2014 році санкції проти нього застосували ЄС і Канада. У жовтні 2015 року суд ЄС ухвалив рішення, визнавши, що застосування санкцій проти нього винятково на основі співробітництва з колишнім режимом було недопустими, тож його зі списку виключили.

Портнов заявляв про намір відсудити $300 тисяч компенсації в Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і посольства України в Канаді за "незаконне застосування міжнародних санкцій".

У листопаді 2020 року зʼявилася інформація, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан та ексзаступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов обговорювали призначення Олександра Тупицького головою Конституційного Суду України. Ці розмови, за даними журналістів, були записані в кабінеті голови ОАСК. Записи отримали назву "плівки Вовка".