Через поширення омікрону в Британії посилили карантинні обмеження

Британський уряд оголосив про запровадження додаткових обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням у країні штаму коронавірусу омікрон. Наразі у Великобританії підтверджено 568 випадків, і аналізи Агентства охорони здоров’я показують, що час подвоєння може становити всього 2,5-3 дні, повідомляється на сайті уряду.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що Англія перейде до "плану Б" щодо боротьби з коронавірусом. З 10 грудня використання масок стане обов'язковим у більшості громадських місць, у тому числі у кінотеатрах, театрах та інших культурних закладах. Це правило не поширюється на тих, хто відвідує заклад сфери обслуговування або займається спортом.

Із 13 грудня мешканцям рекомендували працювати з дому. З 15 грудня ковід-паспорт буде необхідним для відвідування нічних клубів, концертів та багатьох масових заходів.

Також влада планує щодня тестувати на коронавірус тих, хто контактував із хворими, замість того, щоб відправляти їх на домашній карантин.

Окрім того, всі особи віком старше 40 років можуть забронювати бустерну дозу вакцини. Інтервал між щепленнями скоротили із шести місяців до трьох.

В уряді розраховують, що ці заходи дозволять уповільнити поширення варіанта омікрону у Великій Британії.

Борис Джонсон оголосив про посилення антиковідних заходів на тлі скандалу, що виник через відео, де співробітники канцелярії прем'єр-міністра Великобританії жартують про різдвяну вечірку, яка нібито пройшла на Даунінг-стріт під час локдауну в грудні 2020 року.

Джонсон вибачився за відео та розпорядився провести внутрішнє розслідування. Співробітниця апарату Джонсона Аллегра Стреттон, яка потрапила на відео, подала у відставку.